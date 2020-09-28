نيسان وشيري يحافظان على صدارة المجمعة محليا خلال 8 شهور

شاهندة إبراهيم – حافظت العلامة اليابانية نيسان على صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 8 شهور، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بعدما توقفت مبيعاتها عند مستوى 7 آلاف و982 وحدة، في مقابل 9 آلاف و731 مركبة مباعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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واقتنصت شيري الصينية المركز الثاني بعد أن تضاعفت مبيعاتها لأكثر من النصف لتصل إلى 4 آلاف و883 وحدة، مقارنة بنحو 2,096 مركبة مباعة.

واستحوذت شيفروليه الأمريكية على المركز الثالث على الرغم من التراجع الحاد الذي خيم على مبيعاته لتتوقف عند 3 آلاف و887 وحدة، بدلًا من 6 آلاف و389 سيارة مباعة في الفترة من يناير وحتى اغسطس 2019.

وحلت هيونداي في المركز الرابع، بعدما نجح وكيلها المحلي في تسويق نحو 3 آلاف و128 وحدة، في بدلًا من 3 آلاف و271 سيارة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتمكنت بي واي دي من الحصول على المركز الخامس، بعدد وحدات مباعة 2,357 سيارة، في مقابل 3 آلاف و582 وحدة، ومن ثم تلتها لادا الروسية المجمعة محليًا في مصانع الأمل بحجم بيع 1,274 عربة، مقارنة بنحو 1,203 مركبة.

أما المركز السابع جاء من نصيب تويوتا التي توقفت مبيعاتها عند حدود 531 وحدة مباعة في الشهور الثمانية الأولى من 2020، في مقابل 460 سيارة تم تسويقها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وحصلت جيب على المركز الثامن بإجمالي بيع 362 وحدة، بدلًا من 342 سيارة، ومن ثم تلتها كيا بحجم بيع 117 سيارة مقابل 208 سيارة.

وظهرت جيلي في المركز العاشر بعدما اكتنف التراجع ادائها البيعي، لتحقق مبيعات وصلت إلى 31 وحدة فقط، في مقابل ما تم تسويقه في الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ نحو 318 سيارة.

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