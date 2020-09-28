شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.49% بتداولات 15.2 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% رابحاً 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8334.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.17% خاسراً 740.37 نقطة ليغلق عند مستوى 13569.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 672.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "الأمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 3.68%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "تهامة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 734 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت تعلن هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة جدوى للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق النفقة الوقفي" طرحاً عاماً.

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كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، وسيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1- شركة اللجين القابضة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع المواد الأساسية.

2- شركة العمران للصناعة والتجارة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.

3- شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع البنوك.

4- شركة الأسمنت الأبيض السعودي، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).