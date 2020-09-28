سلال الإيرانية تطرح مناقصات لشراء 200 ألف طن من الذرة وعلف الصويا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن شركة سلال الإيرانية الحكومية لاستيراد الأعلاف طرحت مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 200 ألف طن من الذرة لاستخدامها كعلف للحيوانات و200 ألف طن من علف الصويا.

وأضافوا أن المناقصات ستغلق في 30 سبتمبر.

وقالوا إن شحنات الذرة وعلف الصويا مطلوبة للتوريد في أكتوبر ونوفمبر مع تفضيل أسرع الشحنات الممكنة.

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ويمكن توريد الذرة الصفراء من أوكرانيا أو روسيا أو دول أخرى بمنطقة البحر الأسود أو الاتحاد الأوروبي أو الهند أو البرازيل.

ويمكن توريد علف الصويا من الهند أو البرازيل أو الأرجنتين.

وعروض الأسعار مطلوبة باليورو.