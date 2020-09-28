شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يبحث مع الغرف السودانية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وفد سوداني من اتحاد الغرف الصناعية السودانية، والمكون من نائب رئيس أمين الاتحاد، ونائب أمين المال، ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار خطة عمل مركز تحديث الصناعة للحد من الآثار الناجمة عن أزمة كوفيد 19 ضمن مبادرة التعاون بين المركز وجهاز التمثيل التجاري المصري لزيادة وعي المصنعين المصريين بالأسواق الخارجية والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق في الخارج.

وتم خلال الاجتماع إعداد عرض تقديمي عن مركز تحديث الصناعة وبرنامج الطاقة الشمسية التابع للمركز والنتائج التي تم التوصل إليها في المشروعات التي تم تطبيقها، حيث يتبنى الاتحاد السوداني مشروع "كهربتك عندك" في المجمعات السكنية، حيث تم مناقشة سبل التعاون في هذا المشروع بين الجانبين.

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واتفق الجانبان علي إرسال نقاط التعاون المقترحة من الجانب السوداني للبدء في العمل عليها سواء في مجال الطاقة الشمسية أو تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.

جدير بالذكر أنه تم التعاون بين المركز ومكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة السودانية الخرطوم في عقد عدد من الندوات عن طريق تقنية الفيديو كونفنرنس لدراسة التعاون في السوق السودانى والذى أدي إلي اختيار قطاع الطاقة الشمسية كبداية للتعاون المشترك.