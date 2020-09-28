شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح على صعود بفضل البنوك وشركات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين عقب أطول سلسلة خسارة أسبوعية في عام لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو مع إقبال مستثمرين على شراء الأسهم في القطاعات التي شهدت هبوطا قويا ومن بينها البنوك والسفر. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 188.18 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 27362.14 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.44 نقطة أو ما يعادل 1.07 بالمئة إلى 3333.90 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 170.82 نقطة أو ما يعادل 1.57 بالمئة إلى 11084.38 نقطة مع بداية الجلسة.

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