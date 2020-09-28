شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الـSUV العائلية الأكثر مبيعا بمصر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد حسنى المحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" طبقا لآخر تقرير خلال العام الجرى 2020 أن مبيعات السيارات الـ SUV فئة B، وهى السيارات العائلية الأقل حجما مقارنة بسيارات الـ SUV فى السوق المصرية الأكبر. Advertisements واحتل المركز الأول من المبيعات السيارة MG ZS بنسبة مبيعات 46.8%، بينما احتلت المركز الثانى السيارة Opel - Crossland X بنسبة مبيعات 14.2%. وجاءت فى المركز الثالث من حيث المبيعات السيارة Ford - Ecosport بنسبة مبيعات 13.9%.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على السيارات الـSUV العائلية الأكثر مبيعا بمصر فى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.