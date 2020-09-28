شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.55 لبرنت و39.46 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 41.55 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 37 سنتا أو 0.9 % وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.86 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 39 سنتا أو ما يوازى 1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاصا في الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في تعاف سلس للطلب على الوقود، فيما يمضي الخامان القياسيان الرئيسيان صوب تسجيل أول انخفاض شهري في عدة أشهر بعد أن تراجعا الأسبوع الماضي وفقا لرويترز، ويمضي برنت على مسار الانخفاض لأول شهر في ستة أشهر بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أبريل إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة فرض بعض الدول قيودا على الحركة آفاق تعافي الطلب على الوقود.

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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

كما قال إن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من بيلاروسيا إلى موانئ روسية مستمرة وإن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.