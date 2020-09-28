مشتريات المصريين والعرب ترفع البورصة 0.62% عند الإغلاق وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.62%، متداولا عند مستوى 10969 نقطة، وذلك بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، انخفاضاً بنسبة 0.15%، وأغلق عند مستوى 66.79 جنيه.

وانخفض مؤشر EGX70 هامشياً بنسبة 0.08%، بينما ارتفع EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.217.210 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 44533 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الألومنيوم العربية المصدرة لعدد 566.551 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.665 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 80 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 61.191 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 61.931 مليون جنيه، مقابل 739.572 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 50.527 مليون جنيه، منها 30.064 مليون جنيه للمؤسسات، و20.462 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 10.644 مليون جنيه، منها 5.954 مليون جنيه للمؤسسات، و4.709 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 85% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على7.59% والعرب على 7.41% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.21% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.78%.

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وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.54%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 9.16%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.54%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- بنسبة 9.02%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.90%.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم شهدت نشاطا ببعض الأسهم القيادية، ومنهم المجموعة المالية هيرميس، وبعضا من القطاع العقاري أيضا بما دعم حركة مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى.

وأضاف عبد الفتاح أن حركة اليوم تبشر باقتراب البورصة من تحقيق مستهدفها الأول باختراق المقاومة 11100 نقطة على المدى القصير.

ومن جانبه، قال أحمد مرتضى، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إن القالب العرضي مازال مسيطرا على أداء مؤشر البورصة الرئيسي بالرغم من إيجابية أداء جلسة اليوم.

وأشار مرتضي إلأى أن كسر الحركة العرضية مرتبطا إما بكسر المقاومة 11150 نقطة لأعلى أو اختبار الدعم 10850 نقطة.

وجدد رهانه على أسهم قطاع مواد البناء في تحقيق قفزة في الأداء حتى نهاية العام يليها أسهم الأسمدة ثم الخدمات المالية غير المصرفية.

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