شيفروليه وتويوتا ونيسان يحافظون على قيادة العلامات التجارية الأكثر مبيعا

شاهندة إبراهيم – واصل كل من شيفروليه وتويوتا ونيسان على الترتيب صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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واقتنصت شيفروليه بمختلف فئاتها المركز الأول بعد أن نجح وكيلها المحلي في بيع وتسويق نحو 27 ألفا و139 وحدة على أساس سنوي، مقابل 25 ألفا و355 مركبة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحجزت تويوتا المركز الثاني، بحجم بيع وصل إلى 14 ألفا و977 سيارة، بدلًا من 11 ألفا و81 مركبة.

وحافظت نيسان اليابانية على المركز الثالث بعد أن توقفت مبيعاتها عند 11 ألفا و 615 سيارة، مقارنة بنحو 13 ألفا و254 وحدة.

وذهب المركز الرابع إلى هيونداي الكورية الجنوبية بعدما باعت 10 آلاف و309 سيارات، مقابل 11 ألفا و615 وحدة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب رينو الفرنسية بعد أن تمكنت من بيع 8 آلاف و687 سيارة، مقابل 8 آلاف و193 وحدة، ومن ثم تلتها فيات بحجم بيع 7 آلاف و612 مركبة، مقارنة بنحو 2,394 وحدة.

وجاءت إم جي الصينية في المركز السابع بإجمالي بيع 7 آلاف و100 عربة، ومن بعدها كيا الكورية بواقع 5 آلاف و600 وحدة، بدلًا من 4 آلاف و398 سيارة.

وحلت في شيري المركز التاسع بعدد وحدات مباعة 4 آلاف و923 سيارة، مقارنة بنحو 2,255 مركبة.

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وظهرت أوبل الألمانية في المركز العاشر بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها نحو 4 آلاف و917 سيارة، مقابل 872 وحدة.

وتمركزت بيجو في المركز الحادي عشر بعدما باعت 4 آلاف و196 وحدة، مقارنة بنحو 4 آلاف و682 عربة.

وتذيلت كينج لونج قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، بحجم بيع 3 آلاف و379 ميكروباص، مقابل 2,768 حافلة نقل ركاب.

فيما بلغت المبيعات المجمعة للعلامات الأخرى نحو 18 ألفا و973 سيارة، بدلًا من 17 ألفا و850 وحدة.

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