شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يصعد أكثر من 1% على أمل إتفاق تجارى بين بريطانيا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترليني أكثر من 1% اليوم الاثنين بدعم من آمال بأن بريطانيا قد تتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبى بحلول أكتوبر أو على الأقل تتفادى خروجا خشنا من التكتل.
وأطلق الاتحاد الأوروبى وبريطانيا أسبوع حاسما من المحادثات اليوم الاثنين لكنهما حذرا من إن اتفاقا ما زال بعيدا بعض الشىء.
وقفز الاسترلينى 1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.2863 دولار بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل فى وقت سابق أعلى مستوى له فى أسبوع عند 1.2930 دولار.
وارتفع 0.7% أمام العملة الأوروبية إلى 90.61 بنس لليورو بعد أن سجل ذروة 20 يوما عند 90.26 بنس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاسترلينى يصعد أكثر من 1% على أمل إتفاق تجارى بين بريطانيا وأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.