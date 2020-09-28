متوسط سعر الدولار يواصل الاستقرار قرب 15.80 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية وحدات القطاع المصرفي.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الصرف تحركًا طفيفًا لأعلى، ليبلغ 15.7086 جنيه للشراء و15.8086 جنيه للبيع اليوم الإثنين، في مقابل 15.7075 جنيه للشراء و15.8075 جنيه للبيع أمس الأحد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، واصل سعر صرف الدولار استقراره في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات الأمس.

وظل الدولار ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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في المقابل، رفع بنك السويس سعر صرف الدولار 3 قروش على دفعتين خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بالأمس.

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