أخبار البورصة اليوم الاثنين 28-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.
إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على سهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الملتقى العربي للاستثمارات، الألومنيوم العربية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للزيوت والصابون، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، رواد السياحة-رواد، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، النساجون الشرقيون للسجاد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر لصناعة الكيماويات، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر للفنادق.
البورصة تربح 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 440.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.65%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.78%.
ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 667.2 ألف جنيه، 6.3 مليون جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة.
وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.
العز الدخلية للصلبأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، عن تراجع مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 15.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 21.7 مليار جنيه في النصف المقارن من 2019، وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.303 مليار جنيه مقابل 1.25 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة في الخسائر 83%.
أسيك للتعدين
أعلنت شركة أسيك للتعدين - أسكوم، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت 386.87 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 502.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتحولت الشركة للخسائر، حيث سجلت صافي خسائر بلغ 58.14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 20 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 152 ألف سهم، 151.9 ألف سهم، 146.4 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 3.9 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي لشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، 300 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، بالم هيلز للتعمير 79998 سهم، 3.9 مليون سهم، 246.5 ألف سهم، على التوالى.
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