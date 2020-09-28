شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى يؤكد انكماش اقتصاد البلاد سينكمش بأقل من 4.5% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الروسى اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذى توقعه فى يوليو.

وانزلق الاقتصاد الروسى المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط فى أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.