المركزي الروسي يتوقع انكماش اقتصاد البلاد بأقل من 4.5% في 2020

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وكالات _ قال البنك المركزي المصري الروسي اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو .
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وانزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط في أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
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