بريطانيا تسجل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

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_ أظهرت بيانات الحكومة البريطانية يوم الاثنين تسجيل 4044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 5693 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 439013 حالة.
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وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 13 حالة إلى 42001 في المجمل.
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