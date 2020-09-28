بريطانيا تسجل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

_ أظهرت بيانات الحكومة البريطانية يوم الاثنين تسجيل 4044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 5693 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 439013 حالة.

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وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 13 حالة إلى 42001 في المجمل.

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