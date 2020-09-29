فيات كرايسلر تدفع 9.5 مليون دولار لتسوية قضية الانبعاثات

وكالات _ قالت شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية اليوم إنها قامت بدفع 9.5 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بالانبعاثات في أمريكا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضافت الشركة أنها كانت تخضع للتحقيقات من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” بشأن الكشف عن مسائل تتعلق بالانبعاثات” تعود لمطلع 2016.

اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج

يشار إلى أن شركة فيات كرايسلر تستعد حاليا للاندماج مع شركة بي اس ايه الفرنسية مالكة بيجو وسيتروين وأوبل.

ومن المقرر أن يصبح الكيان الجديد، الذي سوف يطلق عليه ستيلانتيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

Advertisements

وتهدف فيات كرايسلر و بي اس ايه لاستكمال الاندماج بحلول الربع الأول من 2021.

وقد أعلنت الشركتان اليوم تشكيل مجلس إدارة الكيان الجديد ويتألف من 11 شخصا ويتعين أن يحصل على موافقة حاملي الأسهم.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج