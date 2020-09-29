الرقابة تدرس عرض الشراء الإجباري المقدم من هايدلبرج سيمنت على 100% من السويس للأسمنت

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رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه ايس على أسهم رأس مال شركة السويس للأسمنت اليوم.
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ووفقاً لبيان الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فيشمل العرض شراء حتى عدد 59.791 مليون سهم تمثل حتى نسبة 32.878% والمكملة لنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 7.5 جنيه، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
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وجارى دراسة العرض من قبل هيئة الرقابة المالية.
لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
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