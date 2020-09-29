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بنك عوده مصر يحصل على رخصة التحصيل والتجارة الإلكترونية

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دوت الخليج – حصل بنك عوده مصر، على موافقة البنك المركزي المصري المصري للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الإلكترونية (E-Commerce Digital Acquiring).

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وستمكن هذه الموافقة البنك من إتاحة خدمات قبول الدفع الإلكتروني للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

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وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، في بيان اليوم، أنه تم الاعداد لخطة توسعية طموحة تستهدف جذب شريحة جديدة من العملاء من التجار والشركات، وذلك انتهاجا لمبادرة الشمول المالي لضم شرائح جديدة من المجتمع المصري إلى القطاع المصرفي.

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وأضاف بدير، أنه قد تم إعداد تلك الخطة عن طريق فريق العمل بالبنك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات في هذاالمجال، وتعتبر هذه الخطة تعتبر جزء من استراتيجية جديدة يتبعها البنك، والتي تتمحور حول القيام بالدخول في مجال قبول المدفوعات بشكل عام، والتوسع في ذلك تدريجيا مع الاستفادة من خبرات البنك في هذا المجال في الدول الأخرى التي يقدم فيها بنك عوده هذه الخدمات.

وأشار بدير، إلى أن جميع العمليات ستكون مؤمنة باستخدام أحدث وسائل التأمين العالمية، وتتسم هذه الخدمة بالأمان والسهولة مع توافر الدعم والمساعدة التقني والفني للشركات.

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