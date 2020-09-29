مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.27% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10999 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 66.57 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 0.48%، و 0.48% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 952.016 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 24.551 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 64 في حين لم تتغير أسعار 31.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 22.346 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 26.608 مليون جنيه، مقابل 4.262 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.443 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 19.869 مليون جنيه، مقابل 1.425 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.902 مليون جنيه، منها 2.318 مليون جنيه للأفراد، و1.584 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 9.93%، ثم سهم أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.91%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الاكثر انخفاضاً بنسبة 7.58%، تلاه سهم أسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 7.37%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 7.02%.

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