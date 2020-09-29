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كارلوس غصن: مشكلة لبنان هي الافتقار إلى الثقة لا الأصول

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وكالات _ قال كارلوس غصن الرئيس السابق لرينو ونيسان في مؤتمر صحفي في بيروت لتدشين برنامج للتدريب الإداري في جامعة لبنانية إن التحدي الاقتصادي للبنان هو استعادة الثقة وليس الافتقار إلى الأصول المالية.

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وقال غصن إنه على الورق فإن الأصول موجودة، مضيفا أن التحدي الذي يواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية تشل قطاعه المصرفي هو “استعادة الثقة”.

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