الذهب يرتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 825 جنيها

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شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بواقع 9 جنيهات، عند المقارنة مع مستويات الأمس.
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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا صعد اليوم إلى مستوى 825 جنيهًا، مقارنة بنحو 816 جنيهًا في ختام الأمس.
وارتفع عيار 18 ليصل إلى 707.15 جنيهًا، كما حقق عيار24 زيادة سعرية مسجلًا 942.85 جنيهًا.
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6600 جنيهًا، في مقابل 6528 جنيهًا، مرتفعًا72 جنيهًا.
وبلغ السعر العالمي للمعدن الأصفر اليوم نحو 1889 دولارًا للأوقية، بدلًا من 1864 بإغلاق الإثنين.
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