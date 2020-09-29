أرضك تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات في مشروع زيزينيا المستقبل

بكر بهجت _ حققت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه مبيعات في مشروع زيزينيا المستقبل الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي، بحسب المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن تلك المبيعات تحققت خلال العامين الأول والثاني للمشروع ثم أوقفت الشركة المبيعات لحين إدخال تعديلات على المشروع للتجاوب مع وضع السوق حينها.

وتابع أن الشركة أنجزت حتى الآن ما يعادل 40% من الإنشاءات، تعادل نحو 2 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 5 مليارات جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 70 فدانا في مدينة مستقبل سيتي، ويضم 2400 وحدة بعد التعديلات التي تم إجرائها على المساحات الخاصة بالوحدات.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد التاسع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج