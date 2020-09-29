أرضك تستهدف إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه من بيع 1500 وحدة بمشروع زيزينيا المستقبل

بكر بهجت _ تستهدف شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه من الوحدات المتبقية في مشروع زيزينيا المستقبل، والبالغ عددها 1500 وحدة بعد تعديل المساحات في المشروع.

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وقال المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن الشركة تستهدف تحقيق تلك القيمة خلال العامين القادمين، لي تقع إجمالي المبيعات إلى 4.75 مليار جنيه، بخلاف الشق التجاري.

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وأشار أن أرضك تعتزم طرح 200 وحدة قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة لاستئناف البيع في المشروع بعد وقفها للخطة التسويقية قبل عامين.

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وأشار إلى أن الشركة بدأت في إجراءات زيادة رأس المال من 202 مليون جنيه إلى 402 مليون جنيه على أن يتم ضخ الزيادة من قبل المساهمين قبل نهاية ديسمبر المقبل.

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