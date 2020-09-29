رئيس مجلس إدارة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات يقلص حصته في رأس المال إلى 2.5%

رنا ممدوح _ قلص يحي عاشور رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات حصتة في رأسمال الشركة من 6.563% إلى 2.512%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع 162 الف سهم من أسهم بورسعيد للتنمية بقيمة إجمالية 260.172 ألف جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 1.606 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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الجدير بالذكر أن منال بنت محمد الحسن تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة بورسعيد للتنمية بنسبة 17.06%، يليها تولين السنان بنسبة 9.50%، ثم تاليا السنان بنسبة 6.73%، و محمد السنان بنسبة 5.51%.

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