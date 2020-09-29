رئيس مجلس إدارة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات يقلص حصته في رأس المال إلى 2.5%

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رنا ممدوح _ قلص يحي عاشور رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات حصتة في رأسمال الشركة من 6.563% إلى 2.512%.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع 162 الف سهم من أسهم بورسعيد للتنمية بقيمة إجمالية 260.172 ألف جنيه.
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وبلغ متوسط سعر البيع 1.606 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن منال بنت محمد الحسن تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة بورسعيد للتنمية بنسبة 17.06%، يليها تولين السنان بنسبة 9.50%، ثم تاليا السنان بنسبة 6.73%، و محمد السنان بنسبة 5.51%.
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