مؤشر البورصة الرئيسي يتماسك عند 10987 نقطة بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 10987 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الاكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.33%، وأغلق عند مستوى 66.57 جنيه.

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في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.06%، و 0.03% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.488.273 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 44473 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 87 في حين لم تتغير أسعار 20.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 38.967 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 43.269 مليون جنيه، مقابل 4.302 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.638 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 40.123 مليون جنيه، مقابل 9.484 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.328 مليون جنيه، منها 4.451 مليون جنيه للمؤسسات، و 3.877 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 77.78% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على19.17% والعرب على 3.05% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 34.63% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.36%.

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وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 9.93%، ثم سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.91%.

في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 8.45%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 8.09%.

يري عبد الحميد إمام محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن سهم المجموعة المالية هيرميس حقق صعودا بجلسة اليوم بنسبة 3% وقاد المؤشر الرئيسي للتماسك في المنطقة الخضراء بختام التعاملات.

واعتقد إمام، أن ضعف القوى الشرائية للمؤسسات وراء تباطئ حركة مؤشر EGX30

وقال إمام، أن مؤشر EGX70استحوذ على أغلب النشاط بجلسة اليوم نظراً لصعود أغلب الأسهم.

وراهن على كلا من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك في قيادة السوق نحو طفرة جديدة على المدى المتوسط.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العرضي مازال هو المسيطر على أداء المؤشر الرئيسي داخل نطاق عرضي أسفل مستوى المقاومة 11,100 نقطة، ومستوى الدعم 10,850 نقطة.

ورأي إسماعيل، أن جلسة اليوم جاءت سلبية الى حدا ما حيث ضغطت القوة البيعية على أغلبية السوق مما أدى انخفاض الأسعار لتغلق قرب أقل سعر لها خلال الجلسة.

وأشار أن أداء اليوم يزيد من احتمال أن نعيد اختبار منطقة الدعم والتي ننصح باتخاذها كمستوى لايقاف الخسائر بشكل حازم، ولتكوين مراكز شرائية جديدة .

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