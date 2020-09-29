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الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة قبيل المناظرة الرئاسية

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CairoBank

_ استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح يوم الثلاثاء وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبينما يرقبون بيانات ثقة المستهلك.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23.82 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليفتح على 27560.24 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.68 نقطة أو 0.02 بالمئة ليسجل 3350.92 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.52 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 11109 نقاط.

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