جوتيريش يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة

_ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.

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وأبلغ جوتيريش مناسبة رفيعة المستوى عبر الإنترنت أن على أعضاء صندوق النقد أن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة – عملة الصندوق – فضلا عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة.

وأضاف أنه ينبغي تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.

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