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سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – استقر المتوسط المرجح لسعر الصرف عند المستويات المسجلة بالأمس دون أي تغيير، بالغًا 15.7083 جنيه للشراء و15.8083 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم، ظل الأخضر محافظًا على مستواه في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية بالغًا 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وواصل الدولار استقراره في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك السويس سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع بالأمس.

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