فرنسا تسجل 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

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_ سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الثلاثاء 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة كبيرة عن 4070 حالة أمس الاثنين، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 550690.
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وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-29 الذي يسببه الفيروس إلى 31893 بعد تسجيل 85 حالة يوم الثلاثاء مقابل 81 حالة يوم الاثنين.
وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.
وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا بين 17 مارس و 11 مايو .
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