قطاع الصناعات التحويلية الصيني ينمو في سبتمبر

شينخوا _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين إلى 51.5 في سبتمبر، بزيادة من 51 في أغسطس الماضي، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.

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وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، فيما تشير القراءة تحت 50 إلى الانكماش. ويعتبر الشهر السابع على التوالي الذي استمر فيه الرقم ضمن نطاق التوسع.

وتعليقا على التوسع المستمر، قال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المصلحة المذكورة إن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بشكل مطرد مع زيادة العوامل الإيجابية، حيث تواصل البلاد ان تدفع سياسات الموازنة بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية.

وفي سبتمبر، استقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند 54، بارتفاع 0.5 نقطة على أساس شهري، بينما ارتفع المؤشر للطلبات الجديدة 0.8 نقطة إلى 52.8.

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وقال تشاو إنه مع الانتعاش المطرد للعرض والطلب بالإضافة إلى حلول الموسم المزدحم للتصنيع التقليدي، تتزايد الرغبة الشرائية للشركات وأنشطة السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أيضا أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي في الصين سجل 55.9 في سبتمبر، مرتفعا من 55.2 في أغسطس الماضي.

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