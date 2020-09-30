مبيعات التجزئة الألمانية تقفز 3.1% في أغسطس

_ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس، مما ينعش آمالا في أن إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد في أوروبا سيقود تعافيا قويا في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.

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وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن مبيعات التجزئة قفزت 3.1% على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض معدل بالصعود بنسبة 0.2% في يوليو.

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وأشارت توقعات إلى زيادة 0.5%.

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وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.7% بالأسعار الحقيقية بعد زيادة معدلة صعودا بواقع 5% في الشهر السابق بحسب ما كشفته البيانات.

ومبيعات التجزئة معيار متقلب عادة ما يخضع للتعديل.

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