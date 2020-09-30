الاقتصاد السعودي ينكمش 7% في الربع الثاني بسبب الجائحة

وكالات _ أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

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وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي علي الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء “بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%”.

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وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنسبة واحد بالمئة نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس.

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2 بالمئة في حين تراجع القطاع النفطي 5.3 بالمئة بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

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