مؤشر البورصة الرئيسي يصعد هامشيا مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.06%، ليتداول عند مستوى 10994 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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في حين تراجع كلا من مؤشر EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.61%، و 0.49% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة مبلغ 50.342 مليون جنيه على 115 شركة من خلال 1876 عملية.

وتضمنت التداولات قيام شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية- أمريكانا، لأسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري لعدد 1.202 مليون سهم من أسهمها بسعر 6.32 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 7.601 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل ارتفاع 30 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 1.619 مليون جنيه، منها 1.204 مليون جنيه للأفراد، و414.545 ألف جنيه للمؤسسات.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 997.822 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 5.181 مليون جنيه، مقابل 4.183 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مشتريات بقيمة 621.423 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 642.744 ألف جنيه مقابل 21.321 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.51%، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 9.82%، ثم سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 9.19%.

في حين تصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.43%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 5.51%، ثم سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 4.59%.

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