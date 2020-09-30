أربعة وزراء يناقشون تنظيم الأسرة وتأثيرات الزيادة السكانية بوزارة التخطيط

تستقبل اليوم الأربعاء د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ بمقر ديوان عام الوزراة وذلك لمناقشة موضوع تنظيم الأسرة والتأثيرات التنموية للزيادة السكانية.

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وفي هذا الإطار أكدت د.هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

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وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

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يُشار إلى أن عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 10 أفراد كل ثلاث دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

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