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معدل البطالة في ألمانيا يتراجع خلال سبتمبر

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وكالات _ أظهرت بيانات اليوم انخفاض أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر في مؤشر إيجابي لانفاق الأسر الذي يُنتظر أن يقود التعافي من أزمة في أكبر اقتصاد في أوروبا.

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وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل نزل بواقع ثمانية آلاف إلى 2.907 مليون بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية. وهبط معدل البطالة إلى 6.3 بالمئة من 6.4 بالمئة في الشهر السابق.

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وانخفض عدد من يعملون بدوام جزئي، وهو نظام جنب سوق العمل تداعيات الجائحة، إلى 4.24 مليون في يوليو من ذروة عند حوالي ستة ملايين في أبريل في أوج الجائحة.

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