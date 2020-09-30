الذهب يرتفع جنيهان في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تعزيز مكاسبها ولكن في نطاق ضيق، لترتفع بواقع جنيهان.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا واصل ارتفاعه ليصل إلى 827 جنيهًا، في مقابل 825 جنيهًا بالأمس.

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وسجل عيار 18 زيادة طفيفة ليصل إلى منطقة 708.85 جنيهًا، كما حقق عيار 24 أيضًا ارتفاع سعري محدود بالغًا اليوم نحو 945.10 جنيهًا.

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وعزز الجنيه الذهب من مكاسبه ليجني زيادة بواقع 16 جنيهًا، بعدما سجل مستوى 6616 جنيهًا، بدلًا من 6600جنيهًا بالأمس.

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