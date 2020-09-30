عمومية أرابتك القابضة الإماراتية تقرر تصفية الشركة وإعلان الإفلاس

العربية نت _ قالت مصادر مطلعة، إن الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها.

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وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة قام بإرسال رسالة بريدية لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجميعة العمومية.

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وتضمنت الرسالة البريدية أنه تقرر “حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة بطلب إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، والتوصية بتعيين ألكس وشركاه وماثيو وايلد أو أي طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا كمصف للشركة”.

كما تقرر عدم استمرارية الشركة على أن يقوم مجلس الإدارة قبل إشهار الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على أثار قرار التصفية ضمن مهلة شهرين.

وبحسب بيانات رسمية سابقة لأرابتك خسرت الشركة في النصف الأول من عام 2020، نحو 794 مليون درهم ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019.

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وكان مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد مؤخراً، على تعيين وليد أحمد المقرب المهيري عضواً ورئيساً لمجلس الإدارة.

ويبلغ مقدار الخسائر المتراكمة لشركة أرابتك 1.46 مليار درهم، تشكل 97.22%، من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ العربية نت”، إن الخسائر المتراكمة الحقيقة للشركة قد تتخطى الـ97%.

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