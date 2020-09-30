الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد بيانات اقتصادية قوية

_ فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية قوية عززت الآمال حيال انتعاش الاقتصاد المحلي، في حين واصل المستثمرون توخي الحذر عقب مناظرة رئاسية ساخنة تنبئ بأن السباق الانتخابي لن يكون سهلا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.98 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 27514.64 نقطة. اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.74 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3341.21 نقطة. Advertisements وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 7.65 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 11092.90 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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