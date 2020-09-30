بنك القاهرة يحصل على قرض 15 مليون دولار من صندوق سند لتمويل SME’s

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فهد حسين – حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق سند.
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وكشف بنك القاهرة في بيان اليوم الأربعاء، عن توجيه التمويل الجديد لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر.
وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية مع صندوق سند تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على الإستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وأشار بنك القاهرة إلى التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر، بإعتباره شريكاً لصندوق “سند” منذ عام 2017.
من جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يسعى من خلال سعى التعاون مع صندوق سند الذي وصفه بأنه أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.
وأضاف فايد أن التمويل يستهدف الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع فايد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشأت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للإقتصاد القومى.
وأشار إلى أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.
وأشارت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، إلى أن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر.
وأضافت بكمان: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الإستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
ويمتلك بنك القاهرة أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.
وحقق بنك القاهرة نمو بنسبة 220% في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليار جنيه مصري خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.
وبلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه.
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