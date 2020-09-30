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متوسط سعر الدولار يسجل انخفاضا طفيفا للغاية في تعاملات اليوم

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – سجل المتوسط المرجح لسعر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا للغاية، ليبلغ 15.7078 جنيه للشراء و15.8078 جنيه، مقابل 15.7083 جنيه للشراء و15.8083 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

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وواصل سعر صرف الدولار استقراره، في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

كما ظل الأخضر ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، حول 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع وهو نفس مستوى تداوله بالأمس.

وشهد متوسط سعر الدولار استقرارا قرب مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، طوال تعاملات الأسبوع الجاري.

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