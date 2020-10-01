مال وأعمال

البنك المركزي المصري السويسري ينفق 98 مليار دولار لخفض قيمة الفرنك

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CairoBank

وكالات _ ضخ البنك المركزي المصري السويسري 90 مليار فرنك سويسري (98 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي للحد من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل جائحة .

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ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا بالنسبة لتدخل البنك المركزي المصري السويسري في أسواق الصرف ويزيد عن إجمالي ما أنفقه البنك على شراء العملات الأجنبية الأخرى لمنع ارتفاع الفرنك خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعة، بحسب بيانات البنك الصادرة اليوم في العاصمة السويسرية برن.

يذكر أن قيمة الفرنك السويسري ترتفع عادة في أوقات الأزمات حيث يعتبره المستثمرون عملة آمنة لاستثماراتهم.

في الوقت نفسه فإن ارتفاع قيمة الفرنك تضر بالقدرة التنافسية للشركات السويسرية في الأسواق الخارجية وكذلك يضر بقطاع السياحية السويسري حيث تصبح السلع والخدمات السويسرية أعلى تكلفة.

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