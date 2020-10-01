البنك المركزي المصري يبقي على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح به للمسافرين

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أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، الإبقاء على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين دون تغيير.
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وذكر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، قبل قليل، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري، المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
ولفت البيان، إلى أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي المصري، هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي القديم.
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