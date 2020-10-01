المجموعة المالية تتصدر تعاملات شركات الوساطة في البورصة بحصة سوقية 14.8%

دوت الخليج _ حسمت المجموعة المالية للسمسرة مركز الصدارة بترتيب تعاملات شركات الوساطة المالية بالبورصة خلال التسعة أشهر المنقضية من العام بفارق كبير عن أقرب منافسيها، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 61.92 مليار جنيه، تمثل نحو 14.8٪ من إجمالي تعاملات السوق المصرية.

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التجاري الدولي يحافظ على مركز الوصيف منذ بداية العام.. يليه هيرميس ثم فاروس وبايونيرز

وحافظت شركة التجاري الدولي على مركز الوصيف بتسجيل تعاملات إجمالية بقيمة 35.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5٪ من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام.

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واحتلت شركة هيرميس للوساطة المركز الثالث بحصة سوقية 8 % عن تداولات بقيمة 33.39 مليار جنيه، بذلك تبلغ الحصة السوقية الإجمالية لتحالف المجموعة المالية هيرميس إلى 22.8% من إجمالي تعاملات السوق.

وجاءت شركة فاروس في المركز الرابع عن تعاملات مثلت نحو 6.1٪ من إجمالي تداولات السوق خلال تسعة شهور، بينما استحوذت شركة بايونيرز في المركز الخامس عبر تنفيذ تداولات بقيمة 23.18 مليار جنيه توازي نحو 5.5٪ من إجمالي التداولات منذ بداية العام.

وسجلت شركة بلتون حصة سوقية بنسبة 5.2٪ سيطرت بها على المركز السادس بقائمة أكبر عشرة لاعبين في سوق الأوراق المالية، تلاها في المركز السابع شركة أرقام بحصة سوقية 3.5٪ تمثل تداولات بقيمة 14.6 مليار جنيه.

في حين احتدمت المنافسة على ترتيب المراكز الثلاثة الأخيرة بقائمة العشر الكبار لتعاملات الوساطة المالية في البورصة منذ بداية العام، لتقتنص سيجما المركز الثامن بفارق طفيف في قيمة التعاملات عن كل من شركتي عربية أون لاين ونعيم للوساطة، رغم سيطرة الشركات الثلاث على نفس الحصة السوقية عند 2.7٪.

وجاءت شركة عربية أون لاين في المركز التاسع بتنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 11.26 مليار جنيه، في مقابل 11.1 مليار جنيه نفذتها شركة نعيم للوساطة التي حصدت المركز العاشر.

أما على مستوى تعاملات شهر سبتمبر منفرد، فلم تشهد قائمة العشر الكبار تغيرات جوهرية، سوى بدخول شركة مباشر على حساب شركة نعيم، إلى جانب بعد التحركات في ترتيب المراكز.

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وتصدرت المجموعة المالية أيضًا التعاملات الشهرية بحصة سوقية 12.9٪ تمثل تعاملات إجمالية بقيمة 8.6 مليار جنيه، تلاها في المركز الثاني شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 9.5٪ من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر المنتهي.

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وتقدمت شركة بلتون إلى المركز الثالث بالتعاملات الشهرية بحصة سوقية 8.5٪، في حين جاءت شركة هيرميس للوساطة في المرتبة الرابعة عن تعاملات بقيمة 4.3 مليار جنيه تمثل نحو 6.6٪ من تداولات البورصة خلال شهر سبتمبر.

وحافظت شركة بايونيرز على ترتيبها الخامس في التعاملات الشهرية، عبر تنفيذ تداولات تمثل نحو 4.9٪ من إجمالي تداولات السوق.

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في حين جاءت شركة مباشر بالمرتبة السادسة عن تعاملات بقيمة 2.13 مليار جنيه بفارق طفيف عن شركة عربية أون لاين التي نفذت تعاملات بقيمة 2.11 مليار جنيه، أودعتها في المركز السابع رغم تساوي الحصة السوقية عند 3.2٪.

وفي المركز الثامن، جاءت شركة أرقام بحصة سوقية 3.1٪، تلاها في المركز التاسع شركة فاروس عبر تعاملات بنسبة 2.8٪ من إجمالي تعاملات البورصة خلال شهر سبتمبر.

ولحقت شركة سيجما بقائمة العشر الكبار لشهر سبتمبر، مسجلة حصة سوقية بنسبة 2.6٪، عن تعاملات إجمالية بقيمة 1.7 مليار جنيه.

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