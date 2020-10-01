بورصة طوكيو توقف التداول بسبب خلل في النظام

_ علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس تداولات الأسهم ليوم كامل إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا التحول الرقمي كأولوية قصوى.

اضغط لتحميل العدد الحادي الخمسون من نشرة دوت الخليج

كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونج كونج، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.

وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام ”آروهيد“ للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي.

Advertisements

وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.

وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان ”بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا“.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج