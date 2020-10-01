حديد عز تتكبد 2.8 مليار جنيه خسائر مجمعة بالنصف الأول بارتفاع 12.2%

رنا ممدوح _ صعدت خسائر شركة حديد عز المجمعة بنسبة 12.2% لتصل إلى 2.771.579 مليار جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.469.724 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 17.825.985 مليار جنيه وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 25.900.856 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 77.723 مليون جنيه، مقابل 809.969 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 17.748.262 مليار جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 25.090.887 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019.

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وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فانخفضت صافي خسائر حديد عز إلى 467.545 مليون جنيه وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 576.285 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 3.346.303 مليار جنيه مقابل 4.175.649 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

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