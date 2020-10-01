المفوضية الأوروبية تقاضي بريطانيا لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكسيت

فرانس برس _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن بروكسل ستتخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية “بريكست”.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت رئيسة المفوضية “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين.

اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج

وأشارت إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر”.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج