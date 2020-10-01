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فرانس برس _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن بروكسل ستتخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية “بريكست”.
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وقالت رئيسة المفوضية “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين.
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وأشارت إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تقاضي بريطانيا لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكسيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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