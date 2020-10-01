آي سي جروب تطلق مشروع ذا أوفيس في العاصمة الإدارية باستثمارات 900 مليون جنيه

تعتزم شركة آي سي جروب ic group طرح مشروع The Office التجاري الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 900 مليون جنيه.

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وقال أحمد شريف رئيس القطاع التجاري بالشركة في بيان، إن مشروع ذا أوفيس، عبارة عن مول تجارى إداري طبي مقام على مساحة.8200 متر مربع، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 1.2 مليار جنيه مبيعات من المشروع.

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وأضاف أن مشروع the office يقع في حي المال والأعمال، ويتكون من أرضى وسبعة أدوار ويضم وحدات إدارية وتجارية وطبية، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا على الشق الخاص بالأرض، وأعمال الحفر.

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