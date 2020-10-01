مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.67% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف التعاملات، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67%، ليتداول عند مستوى 11062 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.36%، ليتداول عند مستوى 66.8 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.98%، و 1.11% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 513.209 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 20183 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 116 شركة مقابل تراجع 32 في حين لم تتغير أسعار 31 .

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.681 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 28.596 مليون جنيه، مقابل 915.327 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 706.342 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.620 مليون جنيه، مقابل 1.914 مليون جنيه صافي بيع الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 28.387 مليون جنيه، منها 27.960 مليون جنيه للمؤسسات، و427.156 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العربية للصناعات الهندسية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.04%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 11.03%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 9.44%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.40%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 7.55%.

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