أمريكان إيرلانيز تبدأ تسريح 19 ألف عامل بعد فشل الكونجرس في تقديم معونة جديدة

وكالات _ كشف خطاب من دوج باركر، الرئيس التنفيذي لشركة طيران “أمريكان إير لاينز” الأمريكية اعتزام الشركة بدء تسريح 19 ألفا من العاملين بها اعتبارا من اليوم بعد فشل المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن تقديم معونة اتحادية جديدة لشركات الطيران.

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ومن المقرر ان ينتهى العمل “ببرنامج دعم الرواتب” الاتحادي لشركات الطيران اعتبارا من اليوم أول أكتوبر الحالي، والذي يحظر تقليص الوظائف والرواتب مقابل حصول الشركات على مساعدات مالية حكومية.

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ولم يوافق أعضاء الكونجرس حتى أمس الأربعاء، على حزمة مساعدات جديدة، في حين تضغط شركات الطيران على الحكومة الأمريكية من أجل إقرار حزمة مساعدات جديدة بقيمة 25 مليار دولار.

وفي خطاب للعاملين أوردته شبكة “سى ان ان” الإخبارية الأمريكية، قال باركر إن “أمريكان ‘يرلاينز” قد تتراجع عن قرار التسريح في حال وافق الكونجرس على حزمة جديدة من المساعدات.

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وكتب باركر: “في محاولة لتشجيع التعاون والابقاء على الأمل حيا لطاقمنا، أبلغت الوزارة بأنه إذا نجحت هذه الجهود في مد العمل ببرنامج دعم الرواتب خلال الأيام القليلة القادمة، فسوف نتراجع عن عمليات التسريح.”

يذكر أن صناعة الطيران مازالت تعاني من ضعف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع عددا كبيرا من شركات الطيران إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال أو تصفية أنشطتها.

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