أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال تقرضان بترورابغ ملياري دولار

_ قالت سوميتومو كيميكال اليابانية يوم الخميس، إنها أقرضت مع أرامكو السعودية ملياري دولار إلى مشروعهما المشترك للتكرير والبتروكيماويات الذي يواجه عجزا في رأس المال بسبب جائحة كوفيد-19 وأعمال صيانة.

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وقال متحدث باسم شركة الكيماويات اليابانية إن سوميتومو تعتزم تقديم 750 مليون دولار، أو 37.5 بالمئة من القرض، إلى شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بينما ستقرضها أرامكو السعودية المبلغ المتبقي.

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وقال المتحدث إن سوميتومو ستستخدم الأموال التي جمعتها عبر إصدار سندات هجينة العام الماضي لحصتها وإن القرض سيُقدم قريبا.

كما قالت الشركة اليابانية إن ضمانات الاستيفاء المالي التي قدمتها وأرامكو السعودية لتمويل مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات رابغ-المرحلة الثانية أُنهيت في 30 سبتمبر.

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وفي 2015، وقعت بترورابغ اتفاقات تمويل مع مجموعة من البنوك للحصول على قرض مجمع 5.2 مليار دولار لتغطية 60 بالمئة من تكلفة المشروع في السعودية.

وقالت سوميتومو إن الشركتين الأم قدمت كل منهما ضمانات الاستيفاء المالي لنسبة 50 بالمئة من القرض في ذلك الحين، لكن الضمانات أُنهيت إذ أوفت الشركتان بمتطلبات استمرار الأداء والقدرة على سداد الدين.

وقالت سوميتومو في بيان إن بترورابغ بدأت السداد المجدول للدين في يونيو حزيران 2019 وستواصل سداد رصيد القرض من التدفقات النقدية المولدة من عملياتها.

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